REGION – MdB Ellen Demuth: Einladung zur digitalen Bürgersprechstunde am 19. November 2025

Die Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth (CDU) lädt Bürgerinnen und Bürger des Wahlkreises Neuwied-Altenkirchen herzlich zu ihrer nächsten digitalen Bürgersprechstunde ein.

Die Sprechstunde findet am 19. November 2025 von 10:00 bis 11:00 Uhr statt. Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens 10.11.2025 per E-Mail an ellen.demuth.wk@bundestag.de oder telefonisch unter 02644-602 608 3 anzumelden. Nach der Anmeldung erhalten sie den entsprechenden Einwahl-Link.

„Als direkt gewählte Abgeordnete für die Landkreise Neuwied und Altenkirchen bin ich für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region die erste Ansprechpartnerin für bundespolitische Belange“, sagt Ellen Demuth. „Im direkten Gespräch zu erfahren, welche Themen die Bürgerinnen und Bürger bewegen und wo sie sich politische Unterstützung wünschen, ist für meine politische Arbeit von großer Bedeutung.“

Teilnehmende können ihre Anliegen oder relevante Unterlagen gerne bereits im Vorfeld einreichen, um eine gezielte Vorbereitung auf das Gespräch zu ermöglichen. Ellen Demuth freut sich auf einen offenen und konstruktiven Austausch mit den Menschen aus ihrem Wahlkreis.