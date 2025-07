REGION – MdB Ellen Demuth berichtet: Zwei Kitas aus dem Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen im Finale des Deutschen Kita-Preises 2025

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth gratuliert den Kindertagesstätten „Haus der kleinen Lebenskünstler“ in Unkel und „St. Nikolaus“ in Kirchen herzlich dazu, dass sie zu den acht Finalisten des Deutschen Kita-Preises 2025 gehören. Beide Einrichtungen aus dem Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen überzeugen mit herausragender pädagogischer Qualität, innovativen Konzepten und einer starken Vernetzung im Sozialraum.

Ellen Demuth hat beide Kitas in den vergangenen Wochen persönlich besucht und sich vor Ort ein eigenes Bild vom Engagement der Teams gemacht. „Die Begegnungen haben mich tief beeindruckt. Hier wird nicht nur betreut, sondern Kinder werden begleitet, gefördert und gestärkt – immer in enger Zusammenarbeit mit Eltern und lokalen Partnern“, so Demuth.

Dass das Bundeskabinett jüngst beschlossen hat, aus dem Sondervermögen Infrastruktur schon in der ersten Tranche vier Milliarden Euro extra in die Qualität der Kindertagesbetreuung zu investieren, freut Demuth sehr: „Kinder brauchen moderne und gut ausgestattete Räume, denn die Basis des Bildungserfolgs wird bereits in Krippen und Kitas gelegt. Es ist das Ziel der unionsgeführten Bundesregierung, hier in Neubau, Ausbau, Sanierung und Modernisierung zu investieren, um frühkindliche Bildung bestmöglich zu ermöglichen.“

Ellen Demuth fordert das Land Rheinland-Pfalz auf, einen möglichst großen Anteil aus dem Sondervermögen ebenfalls in die Bildung zu investieren: „Da die Länder mit der Änderung der Schuldenbremse zusätzliche Haushaltsspielräume erhalten, sollten sie diese in erster Linie für Kitas und Schulen aufwenden“.

Die Finalisten des Deutschen Kita-Preises werden im Sommer von Expertenteams besucht, bevor im November die Preisträger bekannt gegeben werden. Ellen Demuth plant, an der Preisverleihung am 27. November 2025 in Berlin persönlich teilzunehmen, um die engagierte Arbeit der Kitas aus ihrem Wahlkreis zu würdigen.