REGION – Leserbrief von Siegfried Kowallek zu manchen Gedanken zur Situation der Ukraine

Die These, vielleicht bestünde die beste Unterstützung für das überfallene Land darin, es davon zu überzeugen, einem (wenn auch schlechten) Frieden endlich zuzustimmen, zeugt von einer Ahnungslosigkeit im Hinblick auf die Gegebenheiten im Donbass. Dass Putin auf der Abtretung des gesamten Donbass als fundamentaler Bedingung für weitere Verhandlungen besteht, hängt damit zusammen, dass durch die Abtretung des unter ukrainischer Kontrolle verbleibenden Teils der Oblast Donezk an Russland die Ukraine wichtige Verteidigungsstützpunkte verlöre, so dass Russland nach einem „Friedensabkommen“ mit einer besseren Durchmarschmöglichkeit nach Kiew wieder angreifen kann, was zu erwarten ist.

Dass von einer „militärischen Spezialoperation“ gesprochen wird, von Krieg zu sprechen in Russland verboten ist, liegt nämlich auch daran, dass die Verwendung des Begriffs „Krieg“ eine Anerkennung der Existenz einer ukrainischen Nation impliziert. Für Putin sind die Ukrainer aber heim ins Reich zu holende Kleinrussen, so dass das Ziel der Auslöschung des Ukrainischen niemals aufgegeben wird, es sei denn, Russland befreit sich vom Putinismus und von allen imperialistischen Allüren.

Um die Verrücktheit des Putinschen Antiukrainismus zu verdeutlichen, eine Analogie: Nach dessen Logik wären die Niederlande auch keine echte Nation, die Niederländer sprechen einen niederdeutschen Dialekt, von dem sie unverschämterweise behaupten, er sei ihre Nationalsprache. Aber tatsächlich hat die Ukraine historisch mehr mit Polen zu tun als mit Russland. Nicht ohne Grund wird berichtet, dass russische Soldaten ukrainische Soldaten mitunter für polnische Söldner hielten, wenn sie sie das ihnen unvertraute Ukrainisch sprechen hörten.

Die Aussage schließlich, wenn die Menschen in der Ukraine seit vier Jahren die Freiheit Europas mit dem eigenen Leben verteidigten, was unterstelle, Putin wolle ganz Europa überfallen, dann sei es schäbig, die Menschen in der Ukraine leiden zu lassen, selbst aber keine Soldaten zu schicken, wäre nur dann richtig, wenn es wirklich stimmt, dass Putin militärisch nach einer Eroberung der ganzen Ukraine weitermachen will. Das wissen wir nicht. Wir kennen als Gewissheit nur Putins idiosynkratischen Blick auf das Ukrainische. Ein Angriff Russlands auf Deutschland wäre aber auch für Putin keine militärische Spezialoperation, sondern ein Krieg. Denn schon Stalin sagte: Die Führer kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt. Siegfried Kowallek, Neuwied