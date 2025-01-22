REGION – Leserbrief von Manfred Kirsch zum innerparteilichen Streit in der Union

Die Union vollführt mal wieder ein jämmerliches Trauerspiel. Denn diejenigen in CDU und CSU, die derzeit massive Kritik an Außenminister Johann Wadephul äußern wegen seiner humanitären Überlegungen zur Abschiebung nach Syrien, zertrampeln die Reste der christlichen und humanitären Werte der Union. Besser kann man die Brandmauer zur AfD nicht einreißen, als dies die weit rechts stehenden Politiker der Unionsfraktion tun. Offensichtlich haben doch diejenigen politischen Beobachter recht, die die Union mit Beschleunigung auf dem Weg zur in großen Teilen rechtsextremistischen AfD sehen. Ja, die Reaktionen auf Wadepfuhls Äusserungen sind erschreckend. Da wird jetzt auf einen der wenigen Unionspolitiker eingedroschen, der noch über einen letzten Rest von Empathie für Geflüchtete empfindet. Es ist immer wahrscheinlicher, dass große Teile der Union sich gedanklich offensichtlich auf dem Weg Richtung AfD befinden. Das alles verstößt sowohl gegen christliche als auch humanitäre Werte und sollte die Aufrechten in CDU und CSU dazu bewegen, sich einmal grundsätzlich ihr christliches Menschenbild vor Augen zu halten. Es gibt nämlich mehrere Stellen in der Bibel, in den von Barmherzigkeit gegenüber Geflüchteten und Fremden gesprochen wird. Die Außenpolitik der Union wird immer mehr von denjenigen geprägt, deren Inhalt völlig unkreativ und phantasielos nur den Begriff Abschiebung umfasst. Nur wenige Kassandrarufe sind es, die die Unionsparteien an ihre christlichen Grundwerte erinnern. Eine Politik mit Herz und in christlicher Verantwortung sieht anders aus. Manfred Kirsch, Neuwied