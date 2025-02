REGION – Landkreis und Stadt Neuwied erhalten insgesamt vom Land 503.364 Euro für die Schulsozialarbeit vor Ort

Rund 503.364 Euro erhält der Landkreis und die Stadt Neuwied vom Land für die Förderung der Schulsozialarbeit vor Ort. „Ich freue mich über diese wichtige Förderung der Schulsozialarbeit in der Region, um die Chancengleichheit zu erhöhen “, betonte die SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann nach der Bekanntgabe der Landesfördermittel durch das rheinland-pfälzische Bildungsministerium.

Insgesamt fördert das Land die Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in diesem Haushaltsjahr mit rund 9,1 Millionen Euro – dies entspricht insgesamt knapp 300 Vollzeitstellen. Davon erhält der Landkreis rund 176.000 und die Stadt rund 168.000 Euro für allgemeinbildende Schulen, die den Abschluss der Berufsreife anbieten, sowie der Kreis Neuwied 113.214 Euro für die Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen.

Hinzu kommt eine zusätzliche Förderung des Landes für die Schulsozialarbeit an Grundschulen in besonders herausfordernder Lage. Diese beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf landesweit mehr als 800.000 Euro, was mehr als 26 Vollzeitstellen entspricht. Aus diesem Fördertopf kommen Neuwied noch einmal zusätzlich 45.900 Euro zugute.

Grundsätzlich gehört die Schulsozialarbeit als Teil der Kinder- und Jugendhilfe zum Aufgabenbereich der Kommunen. Das Land unterstützt diese aber bei der Finanzierung der wichtigen Schulsozialarbeit. Foto: M. Hoppe