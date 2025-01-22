REGION – Hinweis der Polizei Altenkirchen überregional

Die Polizei Altenkirchen weist nochmals daraufhin, dass es nicht nur moralisch verwerflich ist Bilder von Personen in Notlagen anzufertigen und zu veröffentlichen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen oder Verstöße nach dem Landesdatenschutzgesetz nach sich ziehen kann. Hierzu zählen insbesondere Aufnahmen von Personen oder aber personenbezogenen Daten wie zum Beispiel Kfz-Kennzeichen. Bekannt gewordene Postings werden durch die Polizei gesichert und an die entsprechenden Verfolgungsbehörden übermittelt. Quelle Polizei