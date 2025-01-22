REGION: Förderung von Leadership und Unternehmertum im Westerwald – Erste Anmeldungen zu WesterwaldTalents setzen ein starkes Zeichen

Westerwald, September 2025 – Die ersten Unternehmer haben sich für das PotentialEntwicklungsProgramm „WesterwaldTalents angemeldet“ – ein starkes Signal für die Wirtschaft in der Region.

Mit einem Gesprächstermin machte die Gemeinschatsinitiative Wir Westerwälder gemeinsam mit den ersten Teilnehmenden und dem Quest-Team Die Potentialentwickler auf das exklusive Programm aufmerksam und lädt weitere Unternehmen ein, sich jetzt anzumelden.

„Wir möchten die Potentiale unserer Unternehmerinnen und Unternehmer sowie der Fach- und Führungskräfte von morgen noch stärker fördern. Diese Qualifizierungsmaßnahme ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Unterstützung der Unternehmen in unserer Region und zur Steigerung der Attraktivität für Führungskräfte.“, betonen die drei Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis).

Das PEP-Programm richtet sich an junge Führungskräfte, Unternehmensnachfolgerinnen und -nachfolger sowie Geschäftsführerinnen und -führer. Es vermittelt praxisnahes Wissen in den Feldern Selbststeuerung, Teamsteuerung, Strategieentwicklung, Change/Transformation, Konfliktmanagement, Führung und Coaching und bietet den Teilnehmenden ein exklusives Netzwerk über verschiedene Branchen hinweg.

„Leadership bedeutet, durch Vorbild, Einstellung und Empathie, Menschen zu inspirieren und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Genau das trainieren wir hier – mit starkem Praxisbezug und einem strategischen Projekt, das direkt in den beteiligten Unternehmen wirkt. Mit WesterwaldTalents entsteht eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten, die den Wirtschaftsstandort Westerwald nachhaltig prägen wird.“, erklärt Philipp Jung vom Quest-Team Die Potentialentwickler, das die Qualifizierung konzipiert hat.

Auch die teilnehmenden Unternehmen sind überzeugt: „Für uns ist WesterwaldTalents eine einmalige Chance, uns weiterzuentwickeln und uns mit anderen jungen Unternehmen und Führungsverantwortlichen auszutauschen. Das Programm bietet genau die Mischung aus Praxisnähe und strategischem Denken, die wir für die Zukunft unseres Unternehmens brauchen.“ sagen Fabian Herold und Dominik Herold, Geschäftsführer von Westerwald Elektrotechnik, die ersten fest Angemeldeten.

Die Initiative WIR Westerwälder und das Quest-Team setzen mit WesterwaldTalents bewusst auf ein starkes Netzwerk: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um intensives Arbeiten und eine enge Vernetzung zu ermöglichen.

„Die ersten Anmeldungen und Anfragen zeigen, wie groß der Bedarf an einer solchen Qualifizierung ist. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die nächste Generation von Unternehmenspersönlichkeiten fit für die Zukunft zu machen“, so Sandra Köster. Unternehmen, die ihre Jungunternehmerinnen und -unternehmer, Fach- und Führungskräfte nachhaltig entwickeln wollen, können sich ab sofort anmelden. Die Plätze sind limitiert. Weitere Informationen gibt es unter www.westerwald-talents.de.

Interessierte Unternehmen können sich außerdem direkt an das Quest Team wenden:

Quest-Team Philipp Jung GmbH (v.i.S.d.P.)- Hauptstr.34 – 56593 Niedersteinebach – Telefon: +49 26 87-84 05 – E-Mail: info@quest-team.de