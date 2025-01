REGION – „Florian Firefighters“ aus Rheinland-Pfalz: Feuerwehr-Helfer sammeln Verbandtaschen für Odessa

Sie haben schon mehrere Feuerwehr-Hilfstransporte für die Ukraine erfolgreich durchgeführt: Feuerwehr-Aktive und ihre Unterstützer aus ganz Rheinland-Pfalz rund um Initiator Lars Bogdanski von der Feuerwehr Moselkern an der Mosel haben seit 2022 mehrere Transporte von gespendeten Feuerwehrfahrzeugen und Material für den Bevölkerungsschutz für die Ukraine zusammengestellt und auch selbst direkt in die Ukraine oder ins Nachbarland Polen überführt. Deutschlands bislang größter Feuerwehrgüter-Transport führte die Helfer dabei über die Karparten bis nach Odessa.

Jetzt rufen die Hilfskräfte in der vom Krieg betroffenen Hafenstadt erneut um Hilfe in Form von Erste-Hilfe-Sets für ihre Aktiven. Die rücken dort – mit Feuerwehr- und anderen Kräften – zu Notfällen in ihrer Umgebung aus. Neben Bränden und Unfällen, wie sie auch in Deutschland auftreten, sind das auch Notfälle, die durch Kriegseinwirkungen entstehen, etwa Brände und Verletztenhilfe nach Luftangriffen auf Wohngebiete.

Der Initiator: „Die Verbandstoffe und Erste-Hilfe-Sets, mit denen die Hilfskräfte sich selbst und andere Menschen schnell helfen können, sind dort inzwischen leider Mangelware.“ Durch den bisherigen Kontakt wandten sich die Verantwortlichen aus Odessa an die deutschen Feuerwehrleute. Die haben sich inzwischen in der neuen Organisation „Florian Firefighters Humanitarian Aid zusammengetan, um ihre Erfahrung direkt in Hilfe für Notgebiete umzusetzen – ihr Antrieb: „Angesichts von so viel Not und Elend weltweit meinen wir: Wenn man helfen kann, dann sollte man im Notfall auch zupacken.“ Das wollen sie jetzt auch im aktuellen Fall tun: Sie sammeln jetzt Mittel, um die notwendigen Verbandtaschen, Stückpreis etwa 10 Euro, zu beschaffen und nach Odessa zu bringen – „denn dann wissen wir, dass Geld und Güter auch genau da hinkommen, wo die Spender sie haben wollen.“

Wer die Initiative unterstützen möchte, kann dies wie folgt tun: Verwendungszweck „First Aid Odessa“ an IBAN DE 64 5776 1591 1767 3631 00, BIC GENODED1BNA. Oder direkt über den QR-Code.