REGION – Finanzwissen verständlich gemacht – Neuer Onlinekurs an der kvhs Neuwied

Mit dem Onlineseminar „Der Finanzkompass“ bietet die KreisVolkshochschule Neuwied am 15.05.2025 von 18:00 bis 20:00 Uhr eine praxisnahe Einführung in die Welt der Finanzen. Ziel der Veranstaltung ist es, Teilnehmenden ein fundiertes Verständnis für Geld, Vermögensaufbau und Risikomanagement zu vermitteln – verständlich, alltagsnah und direkt umsetzbar.

Das Seminar ist in drei aufeinander aufbauende Teile gegliedert. Im ersten Teil erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Grundlagen der Geldwelt: Von der Entstehung des Geldes über die Rolle der Europäischen Zentralbank bis hin zu den Auswirkungen von Inflation und Deflation auf den Alltag. Im zweiten Teil widmet sich dem Vermögensaufbau und einem verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Hier lernen die Teilnehmenden, wie sie ihr Budget sinnvoll planen, Schulden reduzieren und langfristige Anlagestrategien entwickeln können. Im letzten Teil steht die finanzielle Absicherung im Fokus. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie existenzielle Risiken minimiert und sinnvolle Versicherungen ausgewählt werden können, um langfristig finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Der Kurs richtet sich an alle, die ihre finanzielle Kompetenz stärken und ihre Geldangelegenheiten eigenständig und bewusst gestalten möchten – unabhängig von Vorkenntnissen. Weitere Infos und Anmeldung unter 02631 347813, info@kvhs-neuwied.de oder www.kvhs-neuwied.de/G103-26-1