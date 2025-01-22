REGION – Ellen Demuth MdB begrüßt Bundeskulturförderung im Wahlkreis

ALTENKIRCHEN – Ellen Demuth MdB begrüßt Bundeskulturförderung im Wahlkreis – kulturelle Teilhabe und Gemeinschaft in Altenkirchen werden gestärkt

Ellen Demuth begrüßt die Förderung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) durch den Fonds Soziokultur e.V., wovon nun auch das Projekt „Genau Jetzt! Leben im Flow – Ein Kunstpfad durch die Stadt“ in Altenkirchen, das mit insgesamt über 30.000 Euro unterstützt wird, profitiert.

„Gerade in ländlichen Regionen sind solche Projekte von großer Bedeutung. Sie schaffen Räume für Kreativität, Begegnung und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ betont Ellen Demuth.

Das Projekt des Haus Felsenkeller e.V. richtet sich an Menschen aller Generationen und Hintergründe. Ausgangspunkt ist die oft wahrgenommene lähmende Zukunftsangst bei Jugendlichen, der persönliche Talente, Fähigkeiten und positive Lebensentwürfe entgegenwirken sollen. Die Jugendlichen entwickeln eigene Entwürfe für Kunstwerke, die an der Fassade und im Außengelände der Jugendkunstschule sowie im Stadtraum umgesetzt werden. So entsteht ein Kunstpfad, der die Lebendigkeit und Identität von Altenkirchen sichtbar macht und an dem 400 bis 600 Menschen aktiv beteiligt sein werden.

„Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Kultur Menschen zusammenbringt und positive Impulse für das Zusammenleben in unserer Heimat setzt. Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement und bin sehr gespannt auf die Umsetzung des Kunstpfades.“, so Demuth abschließend.