REGION – Ein Wettlauf im ewigen Eis – Online-Vortrag über den dramatischen Kampf um den Südpol

Im Oktober wird es frostig – zumindest virtuell. Die KreisVolkshochschule Neuwied lädt zu einem besonderen Geschichtsabend ein: Unter dem Titel „Helden der Antarktis: Der Wettlauf zum Südpol“ erzählt die Historikerin Anuschka Dinter-Mathei die packende Geschichte zweier Forscher, die 1910 aufbrachen, um einen der letzten weißen Flecken der Erde zu erobern.

Es war ein Duell, das die Weltöffentlichkeit in Atem hielt: Der britische Kapitän Robert Falcon Scott wollte seinem Land Ruhm und Ehre sichern, während der Norweger Roald Amundsen mit unerschütterlicher Zielstrebigkeit Richtung Südpol marschierte. Unterschiedliche Strategien, extreme Bedingungen und ein dramatisches Finale machten diesen Wettlauf zu einem historischen Krimi im ewigen Eis.

Der Online-Vortrag findet am Montag, 6. Oktober 2025, von 19:00 bis 20:30 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr liegt – abhängig von der Zahl der Anmeldungen – zwischen 9 und 13 Euro. Interessierte können sich ab sofort bei der KreisVolkshochschule Neuwied e.V. unter 02631 347813 oder unter www.kvhs-neuwied.de anmelden. Fotos: Anuschka Dinter-Mathei