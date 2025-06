REGION – Ein kleiner, großer Mann ist gegangen.

Watson war nicht seit Welpenalter bei meinen Eltern. Er musste einen kleinen und harten Umweg nehmen. Nachdem das erste Zuhause sein kleines Herz nicht zu schätzen wusste, wurde er von einer großen Katzenfreundin gerettet. Hier kam er leider in der großen Katzengruppe nicht zurecht. Auch wegen der ersten Erfahrungen in seinem Leben, hatte er große Angst vor Männern und die Kater der Gruppe gingen nicht zimperlich mit ihm um.

Nach einer größeren Verletzung war klar, dass es keine Zeit der Eingewöhnung brauchte, sondern ein Zuhause, in dem er ein Einzelprinz sein durfte. 2014 nahm ich ihn mit zu meinen Eltern und hier hatte er alle Zeit zur Ruhe zu kommen und sich in kleinen Schritten in die neue Welt einzugewöhnen. Gerade bei meinem Papa hatte Watson seinen Posten als Prinz sicher. Mein Papa hat Watson die Zeit gelassen, die er brauchte, um in ihm keine Gefahr mehr zu sehen und schließlich sind alle zusammen gewachsen. Watson hat meinen Eltern sorgfältig beigebracht in unregelmäßigen Abständen zu erraten, wo jetzt gerade sein Lieblingsliegeplatz ist, um seine Katzenkissen neu auszurichten. Genauso schulte er meine Mama auf telepathische Weise zu erraten, welches Futter er wohl gerade bevorzugt. Alles in allem waren die Drei ein echt gutes Team und Watson hat fast jedem Hund der Familie beigebracht „bist du lieb zu mir, bin ich lieb zu dir“.

Watson hatte im letzten Jahr eine OP am Fuß. Ihm wurde nach einer längeren Entzündungsphase eine Kralle entfernt und biopsiert. Leider stellte sich ein bösartiger Krebs heraus. Bis vor ein paar Wochen ging es ihm aber gut. Dann war da eine kleine Stelle am Bauch, die aufging und der Arztbesuch stellte einen großflächigen Tumor am Bauch fest. Bis heute Morgen hat sich der kleine Kämpfer nichts anmerken lassen und hat seine Routine genossen. Nachdem der Tumor jetzt aufging und Watson heute Morgen nicht mehr von seiner Schlafstelle kam, haben er und meine Eltern beschlossen, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Auch wenn er sonst sehr wehrig war, ging er heute ganz in Ruhe ……… Watson 🖤 du wirst jetzt schon so sehr vermisst.