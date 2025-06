REGION – DLRG informiert über Gefahren am und im Wasser – vhs-Vortrag aus der Reihe „Was wäre, wenn?“ am 2. Juli

Steigt das Thermometer im Sommer auf über 30 Grad, ist es in der Stadt kaum noch auszuhalten. Viele Menschen zieht an Tagen mit solch extremer Sommerhitze deshalb zur Erfrischung ins Freibad, an den Badesee oder zu einem anderen Gewässer. Doch hierbei ist Vorsicht geboten, denn: Jeden Sommer kommt es in Rheinland-Pfalz zu Badeunfällen, von denen einige tödlich enden. Zu verhindern, dass es so weit kommt, ist die Aufgabe der DLRG. Aus diesem Grund klärt der Neuwieder Ortsgruppe der DLRG am Mittwoch, 2. Juli, ab 17 Uhr im Rahmen eines Vortrags in der vhs Neuwied, über Gefahren am und im Wasser auf und gibt wertvolle Tipps, wie diese erkannt und vermieden werden können.

Dabei kann die DLRG auf eine große Expertise und einen immensen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Im vergangenen Jahr haben die fast 59.000 Ehrenamtlichen bundesweit etwa 2,6 Millionen Stunden investiert, um in Schwimmbädern und an Freigewässern die Sicherheit der Badenden zu garantieren und im Notfall einzugreifen. Das taten sie 2024 in fast 38.000 Fällen und retteten dabei 1446 Menschen das Leben. Doch auch Aufklärung und Prävention gehören zur wichtigen Arbeit der Lebensretter. Im Fokus des Vortrags in der Neuwieder vhs stehen typische Gefahrenquellen und Risikofaktoren beim Baden und einfache Maßnahmen, um diese zu vermeiden. Dadurch will die DLRG das Bewusstsein für potentielle Gefahren schärfen und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Badespaß im Sommer für alle Menschen sicher und unbeschwert bleibt.

Der Vortrag ist Teil der vhs-Veranstaltungsreihe „Was wäre, wenn?“, in der die Volkshochschule regelmäßig über verschiedenartige und oft herausfordernde Situationen informiert, die einem im Alltag begegnen können. Dabei sollen den Teilnehmenden praktische Ratschläge an die Hand gegeben werden, um solche Situationen im Ernstfall meistern zu können. Der Vortrag „Was wäre, wenn ein Moment der Unachtsamkeit alles verändert?“ der DLRG Neuwied richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene und ist wie alle Veranstaltungen aus der „Was wäre, wenn?“-Reihe kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter 02631/802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, online unter www.vhs-neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der Heddesdorfer Straße 33 möglich.