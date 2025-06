REGION – „Demokratie heißt Dialog“: Lana Horstmann erlebt in Neuwied zahlreiche Gespräche zum Thema Demokratie

Der Dialog über unsere Gesellschaft und unsere Demokratie, jede Menge Informationen zur parlamentarischen Arbeit der SPD-Landtagsfraktion und der Meinungsaustausch zu den aktuellen Themen im Landtag: All das stand im Mittelpunkt des gut besuchten „Demokratie heißt Dialog“-Termins in der Neuwieder Innenstadt, am Samstag.

Unter dem Motto „Demokratie heißt Dialog“ war die Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion Lana Horstmann in der Neuwieder Innenstadt präsent. Ziel war es, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und in den Austausch über die Bedeutung und Zukunft unserer Demokratie zu kommen. „Unsere Fraktion ist seit einigen Monaten in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs, um mit Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen“, erklärte Lana Horstmann. „Es ist nicht nur ein Slogan, wenn wir sagen ‚Demokratie lebt vom Mitreden, Miteinander, Mitmachen‘. Für uns sind die Meinungen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger von zentraler Bedeutung. Es ist unser Auftrag, allen Menschen im Land gerecht zu werden.“ Während des Tages nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, ihre Gedanken und Fragen zu teilen. Lana Horstmann zeigte sich beeindruckt von der Offenheit und den vielfältigen Perspektiven, die in den Gesprächen zum Ausdruck kamen. „Der Austausch ist für uns eine wichtige Grundlage, um die Politik noch bürgernah zu gestalten und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten“, betonte die Abgeordnete. Der Tag in Neuwied unterstrich einmal mehr, wie wichtig der Dialog zwischen Politik und Gesellschaft ist. Lana Horstmann dankte allen, die sich beteiligt haben, und kündigte an, jederzeit für offene Gespräche zur Verfügung zu stehen.