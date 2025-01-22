REGION – Bunt feiern und trotzdem klar bleiben – Jugendschutz hat an Karneval Priorität: Appell von Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Peter Jung und beiden Jugendämtern

Karneval steht für Lebensfreude, Gemeinschaft und ausgelassenes Feiern. Das alles entbindet allerdings nicht von Verantwortungsbewusstsein – gegenüber sich selbst ebenso wie im Bezug auf den Mitmenschen. Unter dem Motto „Bunt feiern, klar bleiben“ machen Landkreis und Stadt Neuwied mit Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Peter Jung und beiden Jugendämtern deshalb auch in diesem Jahr auf den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und den Schutz von Kindern und Jugendlichen ganz besonders aufmerksam: „Jugendschutz hat an Karneval Priorität. Gerade in der närrischen Zeit, in der Grenzen schneller verschwimmen, ist der Jugendschutz von zentraler Bedeutung“, sind sich Landrat Hallerbach und Bürgermeister Jung mit den Kolleginnen und Kollegen der Jugendpflege einig.

Kinder und Jugendliche erleben Karneval als fröhliches Fest mit Umzügen, Musik und fantasievollen Kostümen. Gleichzeitig sind sie in dieser Zeit verstärkt Risiken ausgesetzt. Insbesondere aufgrund des Alkoholmissbrauchs im öffentlichen Raum ist ein bewusster Umgang mit Alkohol sowie die Einhaltung der gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen unerlässlich.

„Unser Karneval ist schön, macht Spaß und hat Tradition. Zugleich bringt die ausgelassene Freude für uns alle die besondere Verantwortung des Kinder- und Jugendschutzes mit sich. Deshalb bin ich froh, dass die Kreisjugendpflege in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz der Stadt Neuwied auch für die Fünfte Jahreszeit 2026 ein informatives Handout produziert hat, um Eltern, Veranstalter und Karnevalsvereine bei dieser Aufgabe zu unterstützen.“

In diesem Sinne ist der Flyer eine praxisnahe Handreichung mit rechtlichen Hinweisen rund um den Jugendschutz. Dabei wird unter anderem darauf eingegangen, welche Regeln beim Ausschank von Alkohol zu beachten sind, welche Zeiten für Jugendliche in Begleitung oder ohne Begleitung von Erwachsenen gelten und welche Verantwortung Veranstalter tragen.

Auch Bürgermeister Peter Jung unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Karneval ist ein Fest für alle Generationen. Als Stadt Neuwied setzen wir uns dafür ein, dass insbesondere Kinder und Jugendliche in einem geschützten Rahmen mitfeiern können. Der Flyer ist ein wertvolles Werkzeug, um das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen.“

Schlussendlich tragen Veranstalter, Vereine, Gastronomie und Eltern die Verantwortung gemeinsam und dazu zählt ebenfalls das Vorleben eines verantwortungsvollen Feierverhaltens. Auch Jugendliche selbst sollen ermutigt werden, Karneval selbstbestimmt, aber ohne Alkohol- und Gruppenzwang zu erleben.

„Bunt feiern, klar bleiben“ steht für ein Karnevalserlebnis, das Lebensfreude und Verantwortung verbindet. Nur wenn alle Beteiligten achtsam handeln, bleibt Karneval ein fröhliches Fest für alle Generationen. Sicher, respektvoll und unbeschwert.

Die Flyer, aber auch Plakate zum Thema, sind beim Kreisjugendamt Neuwied und dem Stadtjugendamt erhältlich. Im Übrigen kann das Infomaterial ebenfalls über die jeweiligen Homepages heruntergeladen werden.

Bei Fragen oder Anliegen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung: Kreisjugendamt Neuwied:

Simone Höhner, Nicole Bauer und Sina Muscheid, Tel.: 02631/803-442, -189 oder -234, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de. Stadtjugendamt / Abteilung für Kinder- und Jugendförderung:

Tanja Buchmann, Tel.: 02631/802-172, E-Mail: tbuchmann@stadt-neuwied.de