REGION – Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth begrüßt Einrichtung eines Frauennotrufs in Neuwied

Die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen, Ellen Demuth, zeigt sich erfreut über die Einrichtung eines Frauennotrufs in Neuwied und betont die große Bedeutung dieses neuen Angebots für die Region.

„Die Einrichtung des Frauennotrufs im Kreis Neuwied ist ein starkes Signal: Frauen, die Gewalt erleben oder bedroht sind, erhalten nun eine niedrigschwellige und professionelle Anlaufstelle direkt hier vor Ort. Ich begrüße diese Entwicklung ausdrücklich“, erklärt die Abgeordnete.

Schon in ihrer langjährigen Zeit als rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete hat Ellen Demuth sich intensiv für die Belange hilfebedürftiger Frauen eingesetzt. „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt werden, nicht allein gelassen werden. Der Frauennotruf wird ihnen eine Stimme geben und einen sicheren Ort der Hilfe schaffen. Das trägt dazu bei, dass Betroffene den Mut finden, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.“

Die Einrichtung des Frauennotrufs sei ein entscheidender Schritt, um Betroffenen Schutz, Beratung und Aufklärung zu bieten. Gleichzeitig setze er ein wichtiges Zeichen für Prävention in der Region. „Ich danke allen Beteiligten, die sich mit großem Engagement für die Verwirklichung dieses Projekts eingesetzt haben“, so Ellen Demuth.