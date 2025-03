REGION – Besuchergruppe im Mainzer Landtag auf Einladung der SPD-Fraktionsvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Mainz ist immer eine Reise wert. So konnte die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler ihre erste diesjährige Besuchergruppe zu einer Tagestour nach Mainz begrüßen. Mit 52 Teilnehmern und einer bunten Mischung an Interessierten nahmen dieses Mal die AG Geschichte der Hermann-Gmeiner-Realschule-plus, der Kulturverein Sainscheid e.V., Mitarbeiter von Faurecia Innenraum Systeme GmbH, sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger teil.

Gemeinsam verbrachten sie einen eindrucksvollen Tag in der Landeshauptstadt. Nach der Ankunft hatten die Gäste zunächst Zeit und Gelegenheit sich die Beine zu vertreten und die Stadt Mainz ein wenig zu erkunden. Mit dem Dom, dem Mainzer Markt, den Chagall-Fenstern der St. Stephans Kirche und zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten, ist die Mainzer Innenstadt immer einen Besuch wert.

Am Nachmittag fand sich die Gruppe wieder am Landtag zu einem Austausch mit ihrer Abgeordneten ein. In einem angeregten einstündigen Gespräch mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler kamen viele aktuelle Fragen auf, von Gesundheitsversorgung über Bildungspolitik bis zur Demokratiestärkung, denen sich die SPD-Fraktionsvorsitzende gerne stellte und diese ausführlich beantwortete. Anschließend hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit dem Plenum beizuwohnen und nachhaltige Eindrücke zur vielfältigen politischen Arbeit im Landtag und deren Abläufen, erleben zu dürfen.

„Persönliche Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern, das lockere Gespräch und die Sorgen und Nöte in Erfahrung zu bringen hilft mir sehr bei meiner politischen Arbeit im Landtag und trägt ungemein dazu bei, Verbesserungen, in jeglichen Bereichen, in Gang zu bringen“, erläutert Bätzing-Lichtenthäler. Anschließend traten die Gäste mit vielen neuen, positiven Eindrücken entspannt die Heimreise an.

Wer auch einmal Interesse hat, an einer Besucherfahrt nach Mainz teilzunehmen, kann sich im Wahlkreisbüro von Sabine Bätzing-Lichtenthäler telefonisch: 02741/25454 oder per Mail: post@baetzing-lichtenhaeler.de informieren und gerne an einer der nächsten Besucherfahrten teilnehmen.