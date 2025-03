REGION – B2B-Kommunikation die wirkt – Mobile First und mehr kreatives Nutzererlebnis – PR-Agentur KSKOMM launcht neue Website – PR, Content und Design mit Strategie, Gespür und Leidenschaft

Fachpressearbeit, Broschüren, Kundenzeitungen, Social Media-Kampagnen oder Messekommunikation? KSKOMM – die spezialisierte PR- und Content-Agentur rund um die industrielle Produktion erweckt seit 1992 Erfolgs-Geschichten zum Leben und rückt Stories von Unternehmen ins Rampenlicht der Zielgruppen. Nach intensiver Planung, kreativen Konzepten und technischer Umsetzung präsentieren die Kommunikations-Experten jetzt ihre rundum erneuerte Website unter www.kskomm.de. Der Relaunch markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Agentur, die vor über zwei Jahren von Barbara Hannappel übernommen wurde. Seither hat sich viel getan: Ein Logo-Relaunch, eine erweiterte Dienstleistungspalette und nun eine neue, moderne Online-Präsenz.

Die neue Website von KSKOMM präsentiert sich mit einem frischen Design, gestrafften Inhalten und einer systematischen Nutzerführung. Besonders wichtig war es, die Seite barrierefrei, aufgeräumt und übersichtlich zu gestalten. Die Mobile First-Strategie spielte dabei eine entscheidende Rolle, denn mittlerweile greifen fast zwei Drittel der Besucherinnen und Besucher mobil auf die Website zu.

Neue Inhalte und erweiterter Leistungsumfang

Neben dem modernen Design gibt es auch inhaltlich zahlreiche Neuerungen. Besonders hervorzuheben sind: Erweiterte Referenzen: Kundenstimmen, Erfolgsstories und Erfahrungsberichte rücken noch stärker in den Fokus. Ausgebauter Blogbereich: Mit wertvollen Ressourcen und praxisnahen Tipps bietet der Blog fundierte Einblicke in die Welt der PR und Kommunikation.

Pressebereich: KSKOMM unterstützt Kunden nicht nur in der Medienarbeit, sondern gibt ihren Artikeln auch eine eigene Plattform. Eigene Events: Die Agentur veranstaltet erfolgreich branchenspezifische Events für Kunden und Partner.

B2B-Kommunikation und Technik-PR im Fokus

Seit über 30 Jahren ist KSKOMM eine feste Größe in der PR-Branche und betreut Kunden aus der industriellen Produktion – vom Start-up bis zum etablierten Mittelstandsunternehmen. Der Schwerpunkt der B2B-Kommunikation liegt auf Technik-PR, einer anspruchsvollen Disziplin, die Fachwissen und Branchenkenntnis erfordert. Mit gezielter Pressearbeit, fundierter Content-Strategie und einem starken Netzwerk sorgt die Agentur dafür, dass komplexe technische Inhalte optimal vermittelt und wahrgenommen werden. „Zahlreiche unserer Kunden begleiten wir seit vielen Jahren auf ihrem Wachstumsweg – national wie international“, so Barbara Hannappel.

Kundenfreundlichkeit und Interaktion im Fokus

Ein zentrales Anliegen des Relaunchs der Website war es, den Besucherinnen und Besuchern eine noch persönlichere und interaktivere Erfahrung zu bieten. „Mit unserem Blog beispielsweise bieten wir wertvolle Ressourcen zur Selbsthilfe, praxisnahe Tipps und fundierte Einblicke in die Welt der PR und Kommunikation“, so Barbara Hannappel. Ergänzend dazu wurde die Website so gestaltet, dass Kundenanfragen und Beratungen noch einfacher initiiert werden können.

Zukünftig wird die Website auch in englischer Sprache verfügbar sein. Diese Erweiterung befindet sich derzeit in Arbeit und wird im Laufe des Jahres umgesetzt. Mit dem Relaunch setzt KSKOMM ein klares Zeichen für Fortschritt und Innovation – und beweist einmal mehr, dass erfolgreiche Kommunikation mit einer starken digitalen Präsenz beginnt.