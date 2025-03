REGION – 24. Westerwälder Literaturtage im Kultursommer Rheinland-Pfalz 2025 unter dem Motto „FOREVER YOUNG?“ – 28 Lesungen in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis in der Zeit vom 23. April bis 16. Oktober

Die 24. Westerwälder Literaturtage unter dem Motto „FOREVER YOUNG?“ stehen vor der Tür und versprechen in der Zeit vom 23. April bis zum 16. Oktober ein aufregendes Programm für alle Literaturinteressierte! In diesem Jahr finden insgesamt 28 Lesungen in den drei Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis statt, die sowohl lokale als auch überregionale Autoren präsentieren.

Die drei Westerwälder Landräte der Region betonen die Bedeutung dieser Veranstaltung: „Die Westerwälder Literaturtage sind mittlerweile ein fester Bestandteil in der jährlichen Kulturarbeit. Ferner ist die Veranstaltung nicht nur eine Plattform für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit für die Gemeinschaft, sich zusammenzufinden und die Liebe zur Literatur zu feiern oder zu entdecken. Wir freuen uns, so viele talentierte Stimmen in unserer Region willkommen zu heißen “, so Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Dr. Peter Enders (Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis).

Das Programm umfasst 28 Veranstaltungen, die quer verteilt über die drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwald stattfinden. Wie in jedem Jahr wird das Festival maßgeblich von dem großartigen Einsatz der Mitveranstalter getragen, welche den Boden für tolle Lesungen bereiten.

Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck betont: „Die Westerwälder Literaturtage sind fester Bestandteil des Kultursommers Rheinland-Pfalz und greifen das jeweilige Motto des Kultursommers jedes Jahr auf vielfältige Weise auf. Auch dieses Mal wird das Thema kreativ und inspirierend umgesetzt, das von ‚Wir werden jung sein‘ bis ‚Altern‘ reicht, von Stars der Literaturszene wie Elke Heidenreich bis zu Newcomern und Neuentdeckungen. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein Programm voller literarischer Qualität und toller Unterhaltung freuen.“

Wie in jedem Jahr, richten sich die Westerwälder Literaturtage nach dem Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz: FOREVER YOUNG? – Das Thema der ewigen Jugend ist seit eh und je ein Traum der menschlichen Gesellschaft. Dies spiegelt sich auch in zahlreichen literarischen Werken, ob alt oder neu. In einer Zeit, in der wir Menschen immer älter werden, stellt sich aber auch die Frage (die natürlich auch nicht neu ist), ob der Traum von ewiger Jugend denn überhaupt erstrebenswert ist.

Im Fokus stehen Bücher, die sich mit der Frage nach der ewigen Jugend, dem Altern, aber auch dem Zusammenleben der verschiedenen Generationen beschäftigen. Wie können Jung und Alt miteinander kommunizieren? Das fängt in der Familie an und hört auf politischer Ebene auf. Ebenso finden sich Sachbücher zu Veränderungsprozessen in unserer Gesellschaft und Demokratie, der wir ohne Wenn und Aber ein ewiges Leben wünschen!

Das Programm umfasst vom Familienroman, über den Kriminalroman, das Sachbuch, die Lyrik und den Kinderbuchklassiker beinahe das gesamte Spektrum dessen, was uns die Literatur zu bieten hat. Wie in jedem Jahr wird das Festival maßgeblich von dem großartigen Einsatz der Mitveranstalter vor Ort getragen, welche das Fundament für unterhaltsame Lesungen bilden. „Wir bedanken uns bei allen Mitveranstalterinnen und Mitveranstaltern, die meist schon über viele Jahre, die Westerwälder Literaturtage unterstützen. Ganz besonders danken wir der Programmleitung Katharina Roßbach für ihren unermüdlichen Einsatz und die Planung dieser einzigartigen Veranstaltungsreihe“, so die drei Westerwälder Landräte. Die Initiative „Wir Westerwälder“ laden alle Literaturfreunde ein, an diesen besonderen Tagen teilzunehmen und die Vielfalt der Literatur zu entdecken. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und den teilnehmenden Autoren auf der Webseite www.ww-Lit.de. Foto: Martin Boden