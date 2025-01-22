RAUBACH – Sechs neue Inklusionscoaches in Raubach zertifiziert

Sechs Teilnehmende haben erfolgreich die Fortbildung „Grundwissen Inklusion“ abgeschlossen und ihr Zertifikat als Inklusionscoach erhalten. Der fünftägige Kurs vermittelte Grundlagen zu Inklusion, pädagogischen Konzepten, Beobachtungsinstrumenten, Elternarbeit und Selbstfürsorge. Ziel ist es, pädagogische Fachkräfte und Quereinsteiger optimal auf die inklusive Begleitung von Kindern in Kindertagesstätten und Schulen vorzubereiten.

Die Fortbildung fand unter der Leitung von Helga Gabriele Kober in Raubach statt. Auch 2026 wird wieder eine Fortbildung für die Zielgruppe der angeboten. Die Termine werden zeitnah veröffentlicht.