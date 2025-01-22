RAUBACH – Kennzeichendiebstahl auf Gelände eines Autohauses in Raubach

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Diebstahl des Kennzeichenpaares NR-QQ880. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Gelände des Autohauses Becker in Raubach abgestellt. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei