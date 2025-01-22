RANSBACH – BAUMBACH – Gasaustritt in Ransbach-Baumbach (WW) – Störung beseitig – Evakuierung wird aufgehoben

Dienstagnachmittag, 21. Oktober 2025, gegen 16:40 Uhr kam es zu einem Gasaustritt in der Ortslage Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis). Im Bereich des Birkenwegs war bei Baggerarbeiten (im Zuge Glasfaserausbau) eine unterirdische Gasleitung beschädigt worden. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurde der Gefahrenbereich abgesperrt und geräumt. Hiervon waren ca. 20 Gebäude (Häuser) und ca. 40 Personen betroffen. Durch den örtlichen Versorger konnte das Leck gegen 18:00 Uhr abgedichtet werden. Die Evakuierungsmaßnahmen wurden ab 18:15 Uhr zurückgefahren. Glücklicherweise kam es aufgrund der Gefahrenlage zu keinem Schadenseintritt. Im Einsatz waren 50 Kräfte der Feuerwehr, 10 Kräfte des Rettungsdienstes sowie 9 Einsatzkräfte der Polizei. Quelle Polizei