RANSBACH-BAUMBACH – Frontalzusammenstoß auf der K 127 – zwei Personen schwer verletzt

Am 17.04.2026 ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw auf der K 127 zwischen Ransbach-Baumbach und Wittgert. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer und alleinigen Insassen wurden schwer verletzt. Eine Person ist in ihrem Pkw eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen werden aufgenommen. Beide Verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Quelle: Polizei