RAIFFEISENREGION – Raiffeisenwoche 2025 in den Startlöchern

Die Eventtage zu Ehren des Genossenschaftsbegründers finden auch dieses Jahr, dieses Mal vom 29. Juni bis 13. Juli 2025 im Raiffeisenland statt. Das Angebot reicht über die Auftakt- und Ausstellerveranstaltung „WIR“ in Güllesheim, Lesungen und Kulturtage bis hin zu einem Graffitiprojekt und dem Raiffeisentriathlon am Waldschwimmbad Thalhausermühle.

Seine Genossenschaftsidee ging um die Welt, mittlerweile ist sie immaterielles Kulturerbe der Menschheit: Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat mit seinen Gedanken ganze Gesellschaften, Verbände und Unternehmen geprägt. Dieses Erbe würdigen die Lebens- und Schaffensorte Raiffeisens seit einigen Jahren erfolgreich mit der sogenannten Raiffeisenwoche, in der Gemeinschaft auf vielfältige Weise erlebbar gemacht wird.

Über das Programm 2025

Die Raiffeisenwoche bietet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, diverse Mitmach-Aktionen und steht unter dem Stern des Jahrs der Internationalen Genossenschaften, denn Vereinten Nationen stellen 2025 unter das Motto „Cooperatives Build a Better World“.

Dementsprechend widmen sich auch Events in der Raiffeisenwoche diesem Thema, wie etwa der Spendenabend der Adele-Pleines-Hilfe-Stiftung im KulturHausHamm am 05. Juli. Dort soll im Rahmen einer Podiumsdiskussion erforscht werden, inwiefern Genossenschaften zu einer besseren Bildung beitragen (können). Darüber hinaus stehen die Türen des Raiffeisenhauses in Flammersfeld und des Raiffeisenmuseums in Hamm offen. Zusammen mit den Lesungen der Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis weisen sie den Weg in Vergangenheit und Zukunft.

Ein Novum in der Raiffeisenwoche sind die Ausstellerbühne für Wirtschaft, Innovation und Regionalität in Güllesheim am 29. Juni, auf der sich örtliche Unternehmen und Betriebe, Vereine und Institutionen präsentieren, sowie das Graffitiprojekt in Hamm (Sieg) vom 08. bis zum 12. Juli für Jugendliche von 14 bis 20 Jahren: dort wird legales Sprayen mit Aufklärung, fairem Umgang und raiffeisischen Werten verbunden.

Der Gedanke dahinter – Die Raiffeisenwoche will die Ideen des Vorreiters in seiner Heimat erlebbar machen. Dazu gedenkt sie seines sozialen und kulturellen Engagements ganz pragmatisch und zukunftsorientiert: mit Freude an der Sache und Veranstaltungen aus Bildung, Sport, Glaube, Kunst, Politik, Wirtschaft und mehr – alles Themen, die auch Raiffeisen zu Lebzeiten beschäftigt haben und die er in der Region nachhaltig geprägt hat.

Fragen zu den Veranstaltungen? – Frei nach Raiffeisens Satz „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele“, wird auch das Programm der Raiffeisenwoche erst durch viele Menschen – Besucher und Veranstaltende zum Leben erweckt werden. Daher freuen sich die beiden Verbandsgemeinden schon jetzt auf regen Zulauf und nehmen Anfragen zu den Veranstaltungen gerne unter tourismus@hamm-sieg.de und tourist-info@vg-ak-ff.de entgegen. Weitere Informationen zur Raiffeisenwoche (https://www.hamm-sieg.de/de/raiffeisen-sehen-erleben/raiffeisenwoche/).