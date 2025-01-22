PUDERBACH – Ortsverband Puderbach von Bündnis 90/Die Grünen zieht positive Bilanz beim Einsatz gegen das Drüsige Springkraut

Der Ortsverband Puderbach von Bündnis 90/Die Grünen hat in den vergangenen Wochen eine Aktion zur Bekämpfung des neophytischen Springkrauts auf den Weg gebracht und organisiert. An zwei Abenden trafen sich engagierte Helferinnen und Helfer, um die Ausbreitung der invasiven Pflanze einzudämmen und die heimische Artenvielfalt zu schützen.

Dass der Umweltschutz auch direkte Anpassung verlangt, zeigte sich bereits bei der Terminplanung: Eine extrem heiße Wetterphase machte deutlich, wie stark die Folgen der Erderwärmung mittlerweile unseren Alltag prägen. Da die durch den menschengemachten Klimawandel immer häufiger auftretenden Hitzewellen eine erhebliche Belastung bei körperlicher Arbeit darstellen, reagierte der Ortsverband umsichtig und verschob einen der Termine kurzfristig um eine Woche.

Beim Ausweichtermin ging es schließlich bei angenehmeren Temperaturen mit umso größerem Tatendrang ans Werk, um dem Springkraut erfolgreich zu Leibe zu rücken. Nach der getanen Arbeit lud der Ortsverband Puderbach alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Imbiss ein. In geselliger Runde bot sich die Gelegenheit zum Austausch und zum gemütlichen Ausklang der gelungenen Aktion. Der Ortsverband bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern für den tatkräftigen Einsatz und das großartige Engagement für unsere lokale Natur! Foto: Sabine Knorr-Henn