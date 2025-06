PUDERBACH – Lesung und Gespräch mit Herfried Münkler und Jürgen Hardeck

PUDERBACH – 24. Westerwälder Literaturtage – 27. Juni 2025, 19:00 Uhr, Alter Bahnhof, Bahnhofsstraße 8, in 56305 Puderbach – Herfried Münkler: Macht im Umbruch – Moderation: Jürgen Hardeck – Lesung und Gespräch mit Herfried Münkler und Jürgen Hardeck

Die Westerwälder Literaturtage freuen sich, einen der renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler begrüßen zu dürfen: Herfried Münkler liest am 27. Juni um 19:00 Uhr im Alten Bahnhof in Puderbach aus seinem aktuellen Buch „Macht im Umbruch“ und spricht über die globale Neuordnung der Machtverhältnisse im 21. Jahrhundert. Wir alle spüren, dass Deutschland im Umbruch ist, ein Land, das tiefgreifende Veränderungen erfährt. Was bedeutet der Wandel der Welt für das Selbstverständnis Deutschlands, vor welchen Herausforderungen stehen wir, und was müssen die Deutschen jetzt tun, um nicht abgehängt zu werden, sondern aktiv gestalten zu können, innen- wie außenpolitisch?

Herfried Münkler kreist die neuralgischen Punkte der deutschen Politik ein und entwirft hellsichtig eine Strategie für das künftige Agieren. Die Frage nach der neuen Rolle Deutschlands wird wesentlich davon abhängen, ob es dem größten Land in der Mitte Europas gelingt, seine ökonomische, politische und kulturelle Macht so einzusetzen, dass ein Auseinanderfallen Europas verhindert werden kann. Hierfür sind nicht nur grundlegende Reformen dringend nötig, Deutschland und die EU müssen sich auch als widerstandsfähig gegen Russland, selbstbewusst im Umgang mit China und, falls es nötig werden sollte, als unabhängig von den USA erweisen.

Eine tiefschürfende, richtungsweisende Analyse, die zeigt, wie Deutschlands Rolle neu gedacht werden kann und muss, wenn Europa sich im 21. Jahrhundert im Spiel der großen Mächte behaupten möchte.

Moderiert wird die Lesung von Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck. Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt oder an der Abendkasse hinterlegt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de . An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €.

Prof. Dr. Herfried Münkler, geboren 1951, ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa «Die Deutschen und ihre Mythen» (2009), ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Zuletzt erschien «Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert». Münkler wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung und dem Carl Friedrich von Siemens Fellowship.

Prof. Dr. Jürgen Hardeck ist in Hachenburg geboren und aufgewachsen, war dort schon vor dem Abitur ehrenamtlich aktiv und bekleidete nach seinem Studium der Religionswissenschaften und Philosophie die Stelle des Kulturreferenten der Stadt. Von 1995 bis 2021 war er Referatsleiter im Kulturministerium und Geschäftsführer des Kultursommers Rheinland-Pfalz, daneben Honorarprofessor an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Seit 2021 ist er Staatssekretär im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Foto: Reiner Zensen