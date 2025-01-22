PUDERBACH – Großes Interesse am Vortrag zur Asiatischen Hornisse in Puderbach

Auf große Resonanz stieß die Informationsveranstaltung zum Thema „Asiatische Hornisse – Gefahr für Bienen und Ökosysteme“, zu der der Ortsverband Puderbach von Bündnis 90/Die Grünen am Freitagabend in den Alten Bahnhof eingeladen hatte.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch die Vorsitzende der Grünen Puderbach, Myriam Stern, folgte ein äußerst informativer Vortrag des Experten Klaus Maresch. Der Referent, der sich seit vielen Jahren intensiv mit Bienen, Wespen und Hornissen beschäftigt, erläuterte anschaulich die Ausbreitung und die Auswirkungen der Asiatischen Hornisse auf heimische Ökosysteme. Dabei griff er immer wieder auf Praxisbeispiele aus seiner langjährigen Erfahrung zurück.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher verfolgten den Vortrag mit großem Interesse und beteiligten sich aktiv mit vielen Fragen. Das große Engagement des Publikums unterstrich die hohe Relevanz des Themas für Natur- und Artenschutz in der Region.

Die Veranstaltung war so gut besucht, dass kurzfristig zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten. Auch im Anschluss nutzten viele Gäste die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit dem Referenten und untereinander. Bei Getränken und kleinen Häppchen entstanden lebhafte Gespräche und neue Kontakte.

Der Ortsverband Puderbach von Bündnis 90/Die Grünen zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Abends. „Das große Interesse bestätigt uns darin, weiterhin Informations- und Diskussionsangebote zu wichtigen Umwelt- und Naturschutzthemen zu machen“, betonte die Vorsitzende Myriam Stern.

Mit der gelungenen Veranstaltung setzte der Ortsverband ein deutliches Zeichen für Aufklärung, Engagement und den Schutz der heimischen Artenvielfalt. Foto: Martin Klein