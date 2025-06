PUDERBACH – Gesund in den Herbst

Bewegung, Wohlbefinden und gesunde Ernährung stehen im Mittelpunkt zweier neuer Gesundheitskurse, die die kvhs Neuwied in Kooperation mit der digital human balance GmbH ab August anbietet. Beide Kurse sind von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert – und damit von den gesetzlichen Krankenkassen als förderfähig anerkannt: Teilnehmer erhalten bis zu 80 % der Kurskosten erstattet.

Wirbelsäulengymnastik – Kraft- und Beweglichkeitstraining 21. August 2025 bis 09. Oktober 2025, Do. 17:00 bis 17:45 Uhr, in Dernbach. Kursnummer: P350-25-2

Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Alltagsbeschwerden. Hier erwartet Sie ein effektives Trainingsprogramm zur Stärkung der Rückenmuskulatur und zur Förderung der Beweglichkeit. Unter professioneller Anleitung lernen die Teilnehmer, Bewegungsabläufe bewusst wahrzunehmen, Verspannungen zu lösen und ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, jung oder alt – der Kurs ist offen für alle, die ihrem Rücken langfristig etwas Gutes tun möchten.

Top in Form – Abnehmen leicht gemacht! 19. August 2025 bis 28. Oktober 2025, Di. 18:30 bis 19:30 Uhr, in Puderbach. Kursnummer: P360-25-2

Gesunde Ernährung muss nicht kompliziert sein. In diesem Kurs dreht sich alles um nachhaltige Gewichtsreduktion, bewusste Essgewohnheiten und den Aufbau eines gesunden Lebensstils – ganz ohne Diätenstress. Die Teilnehmenden lernen, wie sie ihre Ernährung Schritt für Schritt umstellen können – praxisnah, genussvoll und gut in den Alltag integrierbar. Der Kurs richtet sich insbesondere an Personen mit einem BMI zwischen 25 und 30. Wer darüber liegt, sollte vor der Anmeldung Rücksprache mit einem Arzt oder einer Ärztin halten. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier: https://vhs.link/Hz2kmV. Bei Fragen können Sie uns gerne auch unter der 02631 346813 anrufen.