PUDERBACH – Fünf Medaillen beim Banzai Cup in Berlin. Dazu noch zweimal Platz 5 – Im Medaillenspiegel auf Platz 9

141 Vereine aus 22 Nationen traten in Berlin an. Das KSC Karate Team sicherte sich Platz 9 im Ranking. Starke Leistungen des gesamten Teams ergaben in Berlin die folgenden Ergebnisse: Gold: Maxim Luca, Nicolai Luca, Valise Luca. Silber: Delia-Oana Savelea. Bronze: Daniil Luca, Team U16 Mädchen mit Konradi, Strzemedłowska, Wybraniec. Platz 5: Finley Becker, Noemi Pung. Platz 7: Jonas Schiefelbein. Vereinsbericht