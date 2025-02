PUDERBACH – Erfolgreiche Informationsveranstaltung zu Extremwetterereignissen im Puderbacher Land

Der Ortsverband Puderbacher Land von Bündnis 90 / Die Grünen veranstaltete eine gut besuchte Informationsveranstaltung zum Thema „Leben an Wied und Holzbach in Zeiten des Klimawandels“. 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung in den Alten Bahnhof in Puderbach.

Wilfried Hausmann, Experte für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz sowie Überflutungsvorsorge bei den Stadtwerken Neuwied, referierte über die zunehmenden Extremwetterereignisse wie Starkregen, Sturmfluten und Hitzeperioden infolge des Klimawandels. Er erläuterte eindrucksvoll, wie die fortschreitende Erderwärmung auch im Mittelrhein und Westerwald die Wahrscheinlichkeit von extremen Hochwasserereignissen erhöht und welche lokalen Auswirkungen damit verbunden sind.

Dozent Frank Lemmer wies auf seinen Kurs „Gefahr erkannt – Gefahr gebannt“ hin, der im März in der VHS Puderbach stattfinden wird. Im Anschluss an den Vortrag fand ein angeregter Austausch zwischen den Anwesenden statt. Für Getränke war gesorgt, und der Abend bot reichlich Gelegenheit für Diskussionen und Vernetzung.