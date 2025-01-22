PUDERBACH – Einbruchsdiebstahl in Firmengelände in Puderbach

Am Wochenende kam es bei der Firma Afflerbach zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte gelangten unberechtigt auf das Firmengelände und entwendeten diverse Arbeitsgeräte und Maschinen aus verschiedenen Hallen des Unternehmens. Die Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden. Quelle: Polizei