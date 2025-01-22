PUDERBACH – Diebstahl einer Handtasche aus PKW in Puderbach

Am 15. August 2025 entwendeten Unbekannte eine Handtasche aus einem unverschlossenen PKW. Die Person parkte ihr Fahrzeug in der Zeit von 14:10 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz in Puderbach. Während ihrer Abwesenheit kam es zu dem Diebstahl. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, Fahrzeuge stets verschlossen abzustellen und keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zu hinterlassen. Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/9520 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei