PUDERBACH – 25. Westerwälder Literaturtage am 08. Juni 2026, 19:00 Uhr – JUKUZ Alter Bahnhof, Bahnhofsstr. 8, in 56305 Puderbach – Wolfram Eilenberger: Zeit der Zauberer: Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 bis 1929 – Moderation: Prof. Dr. Jürgen Hardeck

Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage erwartet die Besucherinnen und Besucher am 8. Juni ab 19:00 Uhr im Alten Bahnhof in Puderbach eine spannende literarisch-philosophische Reise in die bewegten Jahre der Weimarer Republik. Mit großer erzählerischer Kraft lässt Wolfram Eilenberger in seinem Buch „Zeit der Zauberer“ die faszinierende Gedankenwelt der 1920er Jahre wiederaufleben – eines Jahrzehnts zwischen Aufbruch und Abgrund, Lebenslust und Wirtschaftskrise, demokratischer Hoffnung und dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt stehen vier der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts: Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin Heidegger.

Die Jahre 1919 bis 1929 erscheinen dabei als eine Epoche einzigartiger geistiger Kreativität – voller Ideen, die unser Denken bis heute prägen. Eilenberger gelingt es meisterhaft, große Philosophie lebendig, verständlich und zugleich spannend zu erzählen. Gerade deshalb ist die Lesung nicht nur für philosophisch Interessierte ein besonderes Erlebnis, sondern ebenso für alle, die sich für Geschichte, Kultur und die dramatischen Umbrüche der „Goldenen Zwanziger“ begeistern.

Eine Veranstaltung, die eindrucksvoll zeigt, wie eng Literatur, Zeitgeschichte und Philosophie miteinander verwoben sind – und warum die Fragen jener Jahre bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Moderiert wird die Lesung von Prof. Dr. Jürgen Hardeck.

Wolfram Eilenberger, geboren 1972, war langjähriger Chefredakteur des Philosophie Magazins, moderiert die »Sternstunde Philosophie« im Schweizer Fernsehen und ist Mitglied der Programmleitung der ›phil.COLOGNE‹. In zahlreichen Talkshow-Auftritten im Deutschen Fernsehen gibt er der Philosophie eine Stimme und ein Gesicht. Sein Buch »Zeit der Zauberer« stand monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste, wurde 2018 mit dem Bayerischen Buchpreis und 2019 mit dem in Frankreich renommierten Prix du Meilleur Livre Étranger ausgezeichnet.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.