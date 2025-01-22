PRÜM – Weibliche Leiche in der Prüm gefunden

Dienstagmorgen, 4. November, gegen 9 Uhr, fand ein Passant eine Leiche in der Prüm in Prüm. Bei der Leiche handelt es sich um eine 72-Jährige aus der Ortschaft Prüm. Sie wurde durch die freiwillige Feuerwehr Prüm aus dem Gewässer geborgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei bestehen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen übernommen. Quelle Polizei