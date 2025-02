PRACHT – Verkaufsautomat in Pracht aufgestellt – Die Brüder Dominik und Dannik Musall aus Heckenhof versorgen die Prachter mit frischen Lebensmitteln

In der vergangenen Woche wurde „Musall’s Regional Kiste 24/7“ auf dem Firmengelände der Firma Ingo Krämer in Pracht aufgestellt. Die Betreiber bieten hier Produkte aus eigener Landwirtschaftlicher Erzeugung und weiteren Herstellern aus der Region an. Der Verkaufsautomat ist bereits in Betrieb und für alle Bürger rund um die Uhr nutzbar. Zu einer offiziellen Einweihung und Vorstellung der Produkte laden die Brüder Musall sowie Ingo Krämer zu einem Umtrunk ein. Samstag, 08. Februar 2025 um 11:00 Uhr, auf dem Firmengelände der Firma Krämer in der Bergstraße 89 in Pracht. Alle Bürger sind herzlich eingeladen. (use)