PRACHT – Seniorentreffen an Rosenmontag in Pracht

An Rosenmontag, den 16. Februar, ab 15.00 Uhr findet wieder der Seniorentreff in Pracht statt. Als besonderes Highlight werden die „Fidelen Küken“ der KG Pracht auftreten. Der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht lädt alle Bürger über 60 Jahre ins Sportlerheim der Waldsportanlage Hohe Grete ein. Wir wollen in geselliger Runde Zeit miteinander verbringen, Kaffee und Kuchen genießen und auch ein wenig Karneval feiern. Wer möchte kann auch gerne in Verkleidung kommen. Damit alles gut geplant werden kann, vergesst nicht Euch anzumelden. Es wird auch ein Abholservice eingerichtet. Bitte bei der Anmeldung angeben. Katja Vogel Tel. Nr.: 02682-67573, Mobil 0172-8095621 E-Mail: katjavogel@web.de – Udo Seidler Tel. Nr.,02682-67245, Mobil 0170-1850952, E-Mail: udoseidler@t-online.de