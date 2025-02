PRACHT – Prachter Dorfleben im Fernsehen

Der Südwestfunk Rheinland Pfalz „Hierzuland“ hat in den letzten Wochen die Dreharbeiten in der Ortsgemeinde Pracht abgeschlossen. Der Bericht über das Dorfleben in Pracht wird am Montag, den 24. Februar im Südwestfunkfernsehn Rheinland-Pfalz während der Landesschau ab 18:15 Uhr ausgestrahlt.