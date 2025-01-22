PRACHT – Gelungener Seniorentreff an Rosenmontag in Pracht

An Rosenmontag war viel los im Sportlerheim. Die Vorsitzende der Kommunalen Vereinigung, Katja Vogel, begrüßte 20 Senioren aus allen Ortteilen der Gemeinde Pracht. Es war ein wundervoller Nachmittag, der voller Freude und Lachen war. Die Teilnehmer kamen in bunten Kostümen und auch die Karnevals Musik sorgte für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Nach dem leckeren Kuchen brachte Karl-Heinz Gerhards noch einige lustige Geschichten zum Vortrag. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Kuchenbäcker. Am späten Nachmittag wurde es grün weiß. Die KG Pracht „Fidele Jongen“ hatte sich mit einer Abordnung angekündigt. Ein besonderes Highlight war der Auftritt der „Fidele Küken“. Mit ihren beiden Auftritten sorgten sie für gute Stimmung im Saal und so manche Großeltern konnten ihr Enkelkind bewundern. Alle 19 Kinder wurden von Britta Kleine vorgestellt und die Gäste belohnten die kleinen Tänzer: innen mit viel Applaus. Katja Vogel bedankte sich bei den Verantwortlichen und überreichte einen Geldumschlag. Für die Kinder hatte sie Muffins und Getränke bereitgestellt.

Während dem gesamten Nachmittag war die Stimmung ausgezeichnet. Es gab viele angeregte Gespräche, in den Erinnerungen und auch aktuelle Themen ausgetauscht wurden. Der Nachmittag ging wieder einmal zu schnell vorbei und alle waren sich einig, das fröhliche Miteinander beizubehalten. Dies war bereits die zehnte Veranstaltung seit März 2024. Der nächste Seniorentreff ist für den 02. April 2026, an Gründonnerstag geplant.