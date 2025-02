PRACHT-ETZBACH – Premiere des 1. Prächter Alaaf-Schoppens begeistert Karnevalisten – Am 15. Februar 2025 feierte die KG Fidele Jongen aus Pracht eine Premiere im Bürgerhaus Etzbach. Der erste Alaaf-Schoppen lockte zahlreiche Vereine und kostümierte Gäste an und bot bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm.

Unter der Leitung des großen Tanzcorps der KG Fidele Jongen fand am 15. Februar 2025 erstmals der Prächter Alaaf-Schoppen im Bürgerhaus Etzbach statt. Das Bürgerhaus Etzbach erstrahlte in den Vereinsfarben „grün und weiß“ und verwandelte sich so in eine prachtvolle Schoppen-Arena. Ein bunt kostümiertes Publikum füllte rasch den Saal, das gespannt auf das mehr als sechsstündige Programm wartete.

Pünktlich um 14.11 Uhr eröffneten die Moderatoren Nadine Schumacher und Florian Gries die Veranstaltung. Die beiden, die normalerweise selbst mit dem Tanzcorps auftreten, führten voller Energie und Frohsinn durch den Nachmittag. Traditionell erhielten die beiden Unterstützung von den Fahnenträgern Laurenz und Mattis Kentnofski, die die befreundeten Vereine gekonnt auf die Bühne brachten.

Insgesamt 16 befreundete Karnevalsgesellschaften von nah und fern folgten der Einladung der Fidelen Jongen. Den Auftakt machte die Karnevalsgesellschaft der Kreisstadt Altenkirchen mit ihrem Prinzen Alex I. Zudem bereicherten unter anderem die Funkengarde aus Morsbach, die Karnevalsgesellschaften aus Ruppichteroth und Schladern, die Turmgarde und die Stadtsoldaten aus Eitorf, die KG Rot-Weiß Denklingen, die KG Oberlahr, die KG Wissen, der Herkersdorfer Carnevalsclub sowie die Karnevalsfreunde aus dem Erbachtal das Programm. Auf der Bühne präsentierten die Vereine einen lebendigen Mix aus Gardetanz, Showtanz und Humor. Besonders beeindruckend waren die hochprofessionellen Tanzdarbietungen mit Schmeiß-Elementen, bei denen dem Publikum oftmals der Atem vor Staunen stockte. Auch die jüngsten Mitglieder der Prachter Karnevalsgesellschaft, die Fidelen Küken, begeisterten mit ihrem Showtanz das Publikum, das eine Zugabe forderte.

Der finale Abschluss des kurzweiligen Programms war den Fidelen Bühnenfeger vorbehalten, die mit ihrer Choreografie und Hebeelementen Standing Ovations ernteten. Auch hier durfte eine Zugabe natürlich nicht fehlen. Musikalisch begleitet wurde der Alaaf-Schoppen von DJ Sascha Sunshine, der auch nach dem offiziellen Programm für Stimmung und karnevalistisches Treiben sorgte. Die Fidelen Jongen haben mit dieser Veranstaltung ein neues Format geschaffen, das bereits jetzt Vorfreude auf das nächste Jahr weckt.