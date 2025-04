PRACHT – Am 30. April tanzt Pracht in den Mai.

Der Förderverein der KG „Fidele Jongen“ Pracht 1952 e.V. veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das Maifest in Pracht. Traditionell wird am 30. April durch die Prachter Maijugend um 18 Uhr der Maibaum aufgestellt und anschließend das Maifeuer entzündet. Für das leibliche Wohl sorgen die „Fidelen Jongen“ auf dem Festplatz. Am Donnerstag, 01. Mai starten die Karnevalisten den Frühschoppen um 11 Uhr. Ab 13 Uhr gibt sich das Westerwaldorchester Oberlahr die Ehre und spielt ein zweistündiges Konzert. Für die Kinder wird von 13 Uhr bis 15 Uhr Pony-Reiten angeboten und im Anschluss verkaufen die fidelen Bühnenfeger Kaffee, Kuchen, Waffeln und Softeis. Die Prachter freuen sich auf ein schönes Fest mit vielen Gästen von Nah und Fern.