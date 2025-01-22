PRACHT – Adventfeier für Senioren am 2. Dezember in Pracht

Der Vorstand der Kommunalen Vereinigung Pracht lädt für Dienstag, 2. Dezember zum Adventlichen Seniorentreff ins Sportlerheim der Waldsportanlage Hohe Grete ein. Ab 15:00 Uhr sind alle Bürger über 60 Jahre der Ortsgemeinde Pracht herzlich Willkommen. Bei Kaffee, Kuchen und Weihnachtsplätzchen können in gemütlicher Runde Gespräche geführt werden.

Traditionell gibt es bei dem Adventtreffen weihnachtliche Musik, Gesang und besinnliche und heitere Vorträge. Auch gibt es wieder ein Weihnachts- BINGO, bei dem man einige Preise gewinnen kann.

Um den Nachmittag zu organisieren, wird um Anmeldung gebeten. Es wird auch ein Abholservice eingerichtet. Bitte bei der Anmeldung angeben. Anmeldung bei der Vorsitzenden der Kommunalen Vereinigung Pracht Katja Vogel Tel. Nr.: 02682 67573, Mobil: 01728095621, E-Mail: katjavogel@web.de oder beim Stellvertreter Udo Seidler Tel. Nr. 67245, Mobil: 01701850952. Über eine zahlreiche Teilnahme freuen wir uns wieder sehr.