PRACHT – 25 Jahre gemeinsames Turnen und Wandern in der Herrengymnastik-Gruppe der SG Niederhausen-Birkenbeul

Angefangen hat alles im Jahr 2000. Bei der Jahreshauptversammlung der SG Niederhausen-Birkenbeul wurde von Winfried Kentnofski vorgeschlagen eine Herrengymnastik-Gruppe zu gründen. Gesagt getan! Im Jahr 2000 begann man mit zehn Herren in der Turnhalle in Hamm mit Turnübungen. Heute sind noch vier Herren (Winfried Kentnofski, Erich Seelbach, Wolfgang Koschinski und Christof Klein) aktiv mit dabei. Im Laufe der Zeit wurde der Standort gewechselt (Mehrzweckraum im Kindergarten Pracht – Sportplatz Hohe Grete) und auch das Bewegungsangebot wurde erweitert / geändert. So wird bereits seit 2009 in den Sommermonaten gewandert. Dann trifft man sich am Sportplatz und es wird eine Stunde lang durch den heimischen Wald gewandert. Auch kommt nach der Turn- und Wanderstunde das Gesellige nicht zu kurz. Nach jeder Übungsstunde folgt die Unterhaltungsstunde. Bei einem kühlen Getränk kann man das Neueste aus dem Ort erzählen und auch erfahren. Bis vor zwei Jahren wurde die Gruppe von der Übungsleiterin Christine Wendel begleitet.

Zum Jubiläumsfest ist die Gruppe nach Bad Marienberg in den Wildpark gefahren. Dort folgte nach dem Kaffeetrinken im Drehrestaurant ein Sparziergang durch den Wildpark. Zum Abschluss des Tages gab es was Leckeres zu essen im Restaurant „Steig Alm“. Beim Abendessen erinnerte man sich auch an die vielen Aktivitäten in den vergangenen Jahren. Unter anderem haben Ausflüge nach Linz, Limburg, Waldbreitbach, Waldbröl, Wiesensee, Dreifelder Weiher stattgefunden.

Zu dem besonderen Anlass (25 Jahre) wurden die Mitglieder auch mit einem neuen Poloshirt und einer Kappe ausgestattet. Dies wurde vom Sportverein sowie weiteren Spendern finanziert.

Zur Zeit gehören der Herrengymnastik-Gruppe „Kein Aua“ Gruppe die Herren Winfried Kentnofski, Erich Seelbach, Wolfgang Koschinski, Christof Klein, Luigi Delfino, Hans Koch, Engelbert Kramp, Reinhold Manz, Hans-Werner Schäfer, Werner Schumacher, und Udo Seidler, an. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Die Gruppe trifft sich jeden Montag um 18:00 Uhr an der Sportanlage Hohe Grete in Pracht.