POLCH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 48 zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung

Am 27. November 2025 um 17:37 Uhr ereignete sich auf der BAB 48, zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung in Fahrtrichtung Koblenz, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW fuhr mit hoher Geschwindigkeit einem Lastzug auf, der auf dem rechten von zwei Fahrstreifen fuhr. Der Fahrer des PKW wurde dabei tödlich verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Person musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer des LKWs wurde nicht verletzt. Ein weiterer PKW wurde beim Überfahren von Trümmerteilen leicht beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Richtungsfahrbahn Koblenz war für Reinigungsarbeiten bis gegen 21:30 Uhr gesperrt. Im Einsatz war die Feuerwehr der VGV Maifeld, der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei sowie die Polizei Mayen, die Autobahnpolizei Mendig und das VU-Aufnahmeteam aus Koblenz. Quelle Polizei