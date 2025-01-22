Bürgerkurier

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PLECKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Pleckhausen

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PLECKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Pleckhausen

Am Montag, 20. April 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Pleckhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Bauangelegenheiten
  2. Personalangelegenheiten
  3. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

  1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
  2. Ausbauprogramm – Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung in den Straßen „Im

Rosengarten“, „Obdamer Straße“, „Tannenweg“ und „Zum Keising“ in der Ortsgemeinde Pleckhausen

  1. Ausbau der Straße „Im Baumgarten“ in der Ortsgemeinde Pleckhausen
  2. Widmung einer Gemeindestraße – Brunnenstraße (teilweise)
  3. Erteilung des Einvernehmens zu einer Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage
  4. Einwohnerfragestunde
  5. Verschiedenes

Ludger Heßeler, Ortsbürgermeister

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