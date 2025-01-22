PLECKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Pleckhausen

Am Montag, 20. April 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Pleckhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Bauangelegenheiten Personalangelegenheiten Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Ausbauprogramm – Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung in den Straßen „Im

Rosengarten“, „Obdamer Straße“, „Tannenweg“ und „Zum Keising“ in der Ortsgemeinde Pleckhausen

Ausbau der Straße „Im Baumgarten“ in der Ortsgemeinde Pleckhausen Widmung einer Gemeindestraße – Brunnenstraße (teilweise) Erteilung des Einvernehmens zu einer Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage Einwohnerfragestunde Verschiedenes

Ludger Heßeler, Ortsbürgermeister