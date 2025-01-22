PLECKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Pleckhausen
PLECKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Pleckhausen
Am Montag, 20. April 2026, findet im Dorfgemeinschaftshaus Pleckhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Bauangelegenheiten
- Personalangelegenheiten
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Ausbauprogramm – Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung in den Straßen „Im
Rosengarten“, „Obdamer Straße“, „Tannenweg“ und „Zum Keising“ in der Ortsgemeinde Pleckhausen
- Ausbau der Straße „Im Baumgarten“ in der Ortsgemeinde Pleckhausen
- Widmung einer Gemeindestraße – Brunnenstraße (teilweise)
- Erteilung des Einvernehmens zu einer Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage
- Einwohnerfragestunde
- Verschiedenes
Ludger Heßeler, Ortsbürgermeister