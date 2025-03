PLECKHAUSEN – Aus der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pleckhausen

Am Monatswechsel fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pleckhausen und dem Förderverein statt. Mitglieder der Feuerwehr und des Fördervereins, der stellv. Wehrleiter Raphael Jonas sowie Vertreter aus der Lokalpolitik, wie VG-Bürgermeister Fred Jüngerich, einige Ortsbürgermeister und Fraktionsvorsitzende des Verbandsgemeinderates waren zu Gast.

Tobias Klein, Vorsitzender des Fördervereins, eröffnete die Versammlung und berichtete von den Anschaffungen des Fördervereins für die Wehr im vergangenen Jahr. Besonders hervorzuheben waren hier zwei kleine Wärmebildkameras. Im Anschluss erfolgte der Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer. Wehrführer Jens Kalscheid fuhr mit dem Bericht aus der Einsatzabteilung fort. Die Feuerwehr Pleckhausen hat aktuell 58 aktive Mitglieder, davon 13 Frauen. Im Jahr 2024 wurden 40 Einsätze bewältigt, darunter 22 Brandeinsätze und 3 Einsätze auf der A 3. Dazu kommen insgesamt2700 Stunden, die in Übungen und Gerätedienste investiert wurden. Lehrgänge, Sitzungen und Geräteprüfungen sind hier nicht eingerechnet. Ein Wort des Dankes ging an alle aktiven Mitglieder für den ehrenamtlichen Einsatz.

Kalscheid kritisierte aber auch die Lehrgangssituation am LfBK in Koblenz. Dieses Problem nahmen auch VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und stellv. Wehrleiter Raphael Jonas in ihren Reden auf. Jugendfeuerwehrwart Jonas Oswald erläuterte die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr im Jahr 2024. Verschiedene Prüfungen wurden absolviert. Eine Jahresübung mit mehreren Jugendfeuerwehren der VG fand ebenfalls statt. Thomas Schug, Ortsbürgermeister von Krunkel, sprach stellvertretend für die Ortsbürgermeister des Kirchspiels Horhausen.

Befördert wurden: Maya Becker und Chiara Szallnaß zur Feuerwehrfrau, Jan Klahr zum Oberfeuerwehrmann und Aylicia Steimel zur Oberfeuerwehrfrau. Lea Klahr und Aileen Mohr zur Hauptfeuerwehrfrau sowie Christoph Heinzberger zum Hauptfeuerwehrmann. Tobias Schmuck zum Oberbrandmeister, Frank Schmidt wurde für seine langjährige Arbeit als Gerätewart geehrt.