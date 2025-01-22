PIRMASENS – Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle auf der L 600

Montagabend (13. April 2026) ereignete sich im Bereich des Kreisverkehrs L600 / Blocksbergstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem der Kradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Gegen 19.40 Uhr informierte die Integrierte Leitstelle die Polizeiinspektion Pirmasens über den Unfall. Nach derzeitigen Feststellungen befuhr der Fahrer die L 600 aus Richtung Autobahn kommend, in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs Blocksbergstraße. Auf der regennassen Fahrbahn fuhr der Mann ungebremst gegen die Bordsteinbegrenzung des Kreisverkehrs und stürzte. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Erstversorgung erlag der Mann schließlich an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. An der Maschine entstand Totalschaden. Es bestehen nach jetzigem Stand der Ermittlungen keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. Da keine direkten Unfallzeugen vor Ort angetroffen werden konnten, bittet die Polizei Pirmasens Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Unglück machen können, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen Quelle: Polizei