PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr

Am Donnerstag, 02. Oktober 2025, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung eines Pferdeunterstandes mit Paddock in der „Wiedtalstraße“
  2. Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Bauliche Änderung und Erneuerung des Dachstuhls am bestehenden Wohnhaus in der „Wiedtalstraße“
  3. Forstwirtschaftsplan 2026
  4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Verschiedenes

Michael Liedigk, Ortsbürgermeister

 

