PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr
Am Donnerstag, 02. Oktober 2025, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung eines Pferdeunterstandes mit Paddock in der „Wiedtalstraße“
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Bauliche Änderung und Erneuerung des Dachstuhls am bestehenden Wohnhaus in der „Wiedtalstraße“
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
- Verschiedenes
Michael Liedigk, Ortsbürgermeister