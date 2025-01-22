PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr

Am Montag, 15. Juni 2026, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Information zur Hochwasservorsorgemaßnahme in der Kirchstraße Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Personalangelegenheiten

Michael Liedigk

Ortsbürgermeister