Bürgerkurier

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PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr

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PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr

Am Montag, 15. Juni 2026, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Information zur Hochwasservorsorgemaßnahme in der Kirchstraße
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Personalangelegenheiten

Michael Liedigk

Ortsbürgermeister

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