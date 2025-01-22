PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr
PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr
Am Montag, 15. Juni 2026, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Information zur Hochwasservorsorgemaßnahme in der Kirchstraße
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Personalangelegenheiten
Michael Liedigk
Ortsbürgermeister