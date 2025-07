PALZEM – Vermisster Schwimmer wurde geborgen

Am 27. Juli 2025 meldete sich am Vormittag ein Angler und teilte mit, dass er den vermutlichen Leichnam des vermissten Schwimmers gefunden habe. Im Bereich der ursprünglichen Suchmaßnahmen in der Nähe der Ortschaft Palzem befand sich ein lebloser Körper im Wasser.

Die Örtlichkeit wurde durch die Polizei Saarburg, WSP Trier, Kriminaldauerdienst Trier und der Feuerwehr der VG Saarburg-Kell aufgesucht. Die Person konnte durch die Feuerwehr um 10:05 Uhr geborgen werden. Während der Bergung war die Schifffahrt gesperrt. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Der Tote konnte zweifelsfrei als der Vermisste vom 25. Juli identifiziert werden. Quelle Polizei