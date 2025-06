ORFGEN – Zum Orfgener Schützenfestsonntag strahlte die Sonne ihr Kaiserwetter aus

Das Regenwetter ist die unbeliebteste Erscheinung zum Zeitpunkt eines jeden Schützenumzugs durch die Gemeinde. Sonnenwetter ist da schon beliebter. Doch so „strahlen“ wie am Sonntag muß es auch nicht unbedingt sein. Die Schützen gingen mit der Temperatur um die 30 Grad recht unterschiedlich um. Einige entledigten sich ihrer Röcke, andere behielten sie an. Sie gehören eben zum Erscheinungsbild der Uniformierten Schützen. Angenehm ist es in Orfgen, dass der Aufstellungs- Begrüßungs- und Zugwegraum mit Baum- und Buschbestand gesäumt ist und somit etwas Schatten und Kühlung bietet. Schützenmeister Werner Berger und König Michèl-Eric I. sowie Kaiser Karsten I. Schmautz und Königin Beatrice I. schritten die Front der Schützen und Musiker ab und grüßten die Fahnen. Den anschließenden Festzug durch Orfgen begleiteten das Blasorchester Mehrbachtal und der Musikzug Krefeld-Oppum. Am Festzug beteiligten sich die Thronpaare des KKSV Orfgen, der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, Schützenverein Maulsbach, Schützengesellschaft Altenkirchen 1845, Schützengilde Raubach, Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach, Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958, Kleinkaliber Schützenverein Döttesfeld und der KKSV Orfgen. Als Ehrengäste waren Wilfried Stahl und Dirk Friese anwesend. Die Parade der Schützen begleitete musikalisch das Blasorchester Mehrbachtal. Fotos: Renate Wachow